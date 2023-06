Tras la entrevista de Alfredo Benavides en el programa de Magaly Medina, los reporteros de la ‘urraca’ salieron a comprobar si las hermanas de Gabriela Serpa estaban de acuerdo con el cortejo del ‘gordito’ y ellas sorprendieron al poner a su hermana en bandeja y pedir un viaje para toda la familia.

Claudia Serpa dejó en claro que prefiere a Alfredo como cuñado antes que el “chibolo” de 22 años con el que ampayaron a Gabriela Serpa, pero puso una condición antes de dar su aprobación: “Que ponga de su parte, pero que no se olvide de la familia y si quiere algo con Gabriela que invierta, que la invite a central o algún restaurante ficho”.

Pero no solo Claudia pidió lujos para su familia y Gabriela, ya que Brenda Serpa también estaría viendo el amor al chicharrón y se mandó con todo y una petición de vacaciones familiares en las que iría hasta el perro de la familia: “Tiene que portarse pues, no solo como que jiji y jajá, del humor no se vive, una comidita o un viajecito no nos caería mal a toda la familia. Si quieres ganarte a la familia Serpa, un viajecito”.

Magaly por su parte, no apoyó a las hermanas Serpa con sus peticiones para la familia y resaltó que a quien tiene que conquistar y engreír primero es a Gabriela: “Una cosa es una papa rellena, pero un viajecito, restaurante central, ya también chicas, él tiene que invitar primero es a Gabriela Serpa que es lo que aún no ha hecho”.

TE PUEDE INTERESAR