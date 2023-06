Alfredo Benavides se defiende, y ahora es él quien se presentó en el programa de Magaly para contar su verdad y cuál es el estado actual y que tipo de relación tiene con su compañera en ‘JB en ATV’, Gabriela Serpa, con quien se le viene relacionando desde hago algunas semanas.

El cómico dio detalles a la ‘Urraca’ de como hace unos días intentó acercarse de a la modelo y esta lo habría choteado de la peor manera pues al parecer su relación amical tampoco estaría en su mejor momento luego de que la Gabriela Serpa fuera ampayada junto a un joven de 22 años en una discoteca.

Alfredo Benavides dice que Gabriela Serpa lo botó

Alfredo Benavides contó en la última edición del programa ‘Magaly TV La Firme’, que se emitió ala noche del 27 de junio, que intentó acercarse a la modelo para restaurar su “relación”, pero Gabriela Serpa lo habría botado y rechazo de la peor manera.

“ Hoy la he recibido con mucho cariño, es más, cuando se estuvo maquillando de Beto (para JB en ATV) que me da risa verla maquillarse de Beto, la he abrazado, ‘amiga, te quiero mucho’, y ella me ha botado ah, me ha dicho: ‘Alfredo, por favor’, como siempre lo ha hecho ”, reveló el humorista.

“ Justo estaba mi hermano y le digo ‘¿Ya viste no? Viste como’. ‘Si ya vi, te ha metido como un empujón’, me dijo ”, agregó. Cabe resaltar que Magaly no creyó su historia, pero él continuó defendiéndose: “ Señora, los hombres también tenemos nuestro corazón, nosotros sentimos. (...) Yo la verdad no me victimizo, pero una persona que está ilusionada ¿no cree que debería esperar un poquito? ”

