¡Un triste momento! El popular cómico Pablo Villanueva mejor conocido como ‘Melcochita’ atraviesa un duro tras el lamentable fallecimiento de su hermana mayor, Balbina, quien dejó de existir a la edad de 92 años. El reconocido humorista peruano suspendió sus presentaciones para poder darle el último adiós a su familiar.

En una entrevista con el con diario local ‘El Popular’ el artista confesó que era muy unido a su hermana, a quien consideraba como una segunda madre. Por dicho motivo, el artista peruano no dudo en pausar sus show para poder estar con su familia en este duro momento.

“A toda la gente, me siento muy apenado por mi hermana. Tenía 92 años, era como una segunda madre, inclusive, he tenido que dejar contratos. Los empresarios han puesto que estoy en duelo, me quieren tanto que aceptan, pero ya tengo que regresar el 12 a New York ”, dijo para El Popular.

“ Estaba con mi hija Susan en la casa, contentos porque habíamos hecho una comida para toda la familia y mi hija Elizabeth llorando me dice que mi hermana se había despedido que le había agarrado la mano y como que ella le dijo te voy a hacer el anís y ya no estaba ”, narró notablemente afecto ‘Melcochita’

El cómico recordó con cariño a su hermana Balbina, quien al igual que él tenía talento para la música. Sin embargo, por falta de apoyo no pudo crecer como artista criolla. “ Mi hermana era una cantante extraordinaria, pero en ese tiempo había mucha discriminación. Ella era una cantante de música de bolero, criolla, lamentablemente no había apoyo ”, recordó para El Popular.





