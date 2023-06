Flavia Laos y Austin Palao se vieron envueltos en la polémica cuando empezaron a circular rumores sobre una posible ruptura en su relación. No obstante, la modelo dejó a todos sorprendidos al reaparecer y revelar un detalle íntimo de su vida personal y amorosa. ¿Se referirá a su pareja actual?

La también actriz concedió una entrevista para el podcast “Mala influencia” de la popular radio Studio92, en el programa la artista peruana se sinceró y habló con lujo detalles sobre algunas de sus referencias en la intimidad y que tan importante ella considera la sexualidad en una relación.

¿Cuáles son las preferencias en la intimidad de Flavia Laos?

Flavia Laos habló sin tabues con ‘Egocentrika’, conductora del podcast, y reveló que para ella las relaciones sexuales son los más importante en una relación , y si estas no son de su agrado podrían terminar con la ilusión y el romance.

“ Para mi el se** es super importante, es lo número uno en la relación. Si no funciona el se..., no funciona la relación. Si el se... es malo me desilusiono, se me cae la venda. Yo salgo corriendo ”, confesó la influencer.

Flavia Laos: “El tamaño importa”

La sinceridad de la modelo sorprendió a la conductora quien aprovechó la situación le consultó a la actriz sobre sus preferencias en la intimidad. “ ¿El tamaño importa? ”, preguntó ‘Egocentrika’, a lo que Flavia Laos respondió sin tapujos.

Con una contundente respuesta, Flavia Laos dejó en claro que para las dimensiones de su pareja son muy importantes y que ella mantiene estándares elevados. “ Si, claro que el tamaño importa ”, respondió la modelo.

Flavia Laos revela sus preferencias en la intimidad

TE PUEDE INTERESAR