Flavia Laos está en medio de la polémica por los presuntos rumores sobre el fin de su relación con Austin Palao, pues la pareja hasta el momento no ha negado un alejamiento. Sin embargo, la modelo se presentó en el set de ‘Mande Quien Mande’ y no pudo evitar opinar sobre los rumores de una próxima boda entre Luciana Fuster y Patricio Parodi.

Luciana Fuster confirmó que anhela casarse con ‘Pato’ Parodi y reveló que ambos estarían planeando su matrimonio e incluso dijo que no saben si será una boda íntima o una gran fiesta. La chica reality se mostró emocionada por el futuro que ambos se proyectan juntos.

¿Qué dijo Flavia Laos sobre los planes de boda de Patricio Parodi y Luciana Fuster?

La conductora del programa ‘Mande Quien Mande’ no pudo evitar preguntarle a Flavia Laos, ex pareja de Patricio, sobre que opina de los planes de boda la parejita de ‘Esto es Guerra’, a lo que la actriz intentó evadir la pregunta y comentó de manera general.

“ No, de verdad no es por nadie, pero yo creo que los fans son un poco intensos y nunca se conforman con el ‘te amo’, ‘te quiero’, de ahí, ¿cuándo se casan? Siempre es así en general (…) No se conforman, insaciables (…) Nunca van a estar conformes ”, comentó.

¿Qué dijo Flavia Laos sobre su relación con Austin Palao?

La modelo y Austin Palao estuvieron en la boca de todos en los últimos días, pues los rumores de una posible separación se harían cada más fuertes. Sin embargo, Flavia Laos indicó que ambos están tranquilos y prefieren mantener su romance lejos de la cámaras.

“ Nosotros decidimos llevar las cosas caleta, más como detrás de la pantalla y estamos tranquilos ”, mencionó.





