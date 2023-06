Natalie Vértiz es una las figuras de la televisión peruana actual más exitosas, la modelo ganó el Miss Perú en el 2011, desfila por algunas de las más importante y exclusivas plataformas del mundo, además de ser conductora de televisión y participar algunas producciones nacionales para la televisión.

Sin embargo, pocos saben que Natalie Vértiz tuvo que aprender de sus errores para lograr tener el éxito que tiene ahora. La modelo habría sido “humillada” durante un concurso de belleza, pero dicha experiencia le cambió la vida.

¿Cuál fue la humillación que habría sufrido Natalie Vértiz?

Antes de coronarse como Miss Perú, la modelo participó en el certamen de belleza “Nuestra Belleza Latina”, concurso que le abriría los ojos en el competitivo mundo del modelaje. Uno de los jueces tuvo duros comentarios contra la peruana por su actuación en la competencia. “ No puedo entender cómo escogiste algo que no dominas. Tu actuación estuvo forzada, sin brillo ”, criticó Julián Gil, actor argentino.

Más adelante, Natalie Vértiz reveló que fue muy difícil superar esa situación e incluso consideró abandonar el mundo del modelaje. “ Estuve a las cinco de la mañana parada con tacos y un vestido, no sabía exactamente qué iba a pasar o qué hacer... Fue el primer rechazo. Me puse tristísima. Fue un baldazo de agua fría ”, reveló.

Natalie Vértiz en 'Nuestra Belleza Latina 2010'





Natalie Vértiz denuncia que le quitaron la corona.

La esposa de Yaco Eskenazi vivió otro incómodo momento, luego de que no la dejaran terminar su año como Miss Perú 2011. La corona le habría sido arrebatada sin avisarle al respecto, así lo denunció la modelo en aquella ocasión.

“ Me da muchísima pena que no me hayan podido dar el respeto que merecía mientras era, o soy, no sé en verdad. Esto es muy raro . Prácticamente me han quitado la corona ... Yo me pregunto cómo el señor Tito Paz puede hacer una conferencia de prensa, prácticamente escogiendo a una Miss Perú a dedo y sacándome de esa manera del reinado”, comentó Natalie Vértiz.

TE PUEDE INTERESAR