Yaco Eskenazi mandó un emotivo mensaje por el ‘Día del Padre’ en la última edición del programa sabatino ‘Estas en Todas’ que se emitió HOY sábado 17 de junio. El ex chico reality fue sorprendido por la producción del programa y su esposa Natalie Vértiz.

El conductor de televisión acompañado del productor ‘Choca Mandros’ y su esposa aprovechó los últimos minutos del show para mandar un emotivo, conmovedor y reflexivo mensaje a todos los padres por su día.

Yaco Eskenazi manda conmovedor mensaje por el ‘Día del Padre’

La también conductora del programa, Natalie Vértiz inició un breve a todos los padres del país y a su esposo. “ Un saludo especial para todos los papis del país, en especial a mi esposito (...) Gracias por tu fortaleza, por siempre estar ahí, por amar como lo haces ”, comentó la ex Miss Perú.

Yaco Eskenazi continuó y conmovió a todos los presentes con sus palabras. “ Ser papá es la misión más linda que nos puede poner la vida delante (...) Yo no tengo espacio para deprimirme o estar ansioso, para nada. Porque todo es para mis hijos ”, explicó.

“Mi misión en esta vida es proteger a Natalie, proteger a mis hijos. Hacerlos crecer fuertes y valientes como hizo mi papá conmigo”, agregó.

En un conmovedor momento, Yaco Eskenazi no pudo evitar recordar a su padre, quien falleció a inicios del 2022. “ Si hay algo que me acuerdo de mi papá es que siempre me hizo sentir protegido, gracias a él nunca le tuve miedo a nada y pude enfrentar cualquier cosa que me puso la vida en el camino (...) Papito en el cielo, no hay ni un solo día que no converse contigo, te pida un consejo, te extraño y eres la voz de mi conciencia. ”, finalizó.

Yaco Y Natali sorpresa por el día del padre

