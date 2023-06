Maricielo Effio sorprendió a todos al hacer una fuerte denuncia contra el cirujano estético, Víctor Fong. La bailarina denunció al medico por presunta mala praxis al realizarse una abdominoplastia. En una reciente trasmisión EN VIVO la también actriz reafirmó su denuncia contra el médico.

“Si yo callo, todo sigue y este tipo sigue ejerciendo esa profesión tan linda, pero tan delicada, a sus anchas. Es un doctor peruano que se llama Víctor Fong. Me imagino que hay muchas personas que han sacado cita con él, les pido que no lo hagan. Estoy evitando, previniendo y dando un mensaje de prevención para que la gente no tome en consideración esta opción porque no es un médico en realidad”, aseguró Maricielo Effio.

Además, la artista peruana señaló que la presunta mala intervención le causó daño físico y psicológico e indicó que su denuncia seguirá hasta lograr quitarle la licencia médica al doctor Fong y lo tildó de ser una mala persona.

“ No voy a parar hasta que le quiten la licencia. No voy a parar hasta que se la quiten”. (...) Es un maldito, no es una buena persona ”, agregó la actriz peruana. Actualmente la artista está en Estados Unidos en búsqueda de un médico que pueda revertir la situación por la que atraviesa. Hasta el momento la actriz recibe el respaldo de sus seguidores.





TE PUEDE INTERESAR