Carlos González, exitoso empresario discotequero, dejó de existir hace unos días, así lo confirmaron sus familiares a través de sus redes sociales evitando mencionar la causa de su deceso. Sin embargo, en la última edición de Magaly TV La Firme que se emitió la noche del lunes 19 de junio, la ‘Urraca’ habría revelado el motivo de su fallecimiento.

El informe especial presentado en el programa de Magaly Medina mostró diversas declaraciones del fallecido dueño del ‘Tumbao’ para luego revelar la causa de su muerte. Como se recuerda, Carlos González mantuvo una relación sentimental con la cantante y modelo cubana Vernis Hernández.

¿De qué murió Carlos González?

Carlos González habría sido encontrado sin vida por su familia en su casa en el Centro de Lima. El empresario dueño de la salsoteca ‘Tumbao’. Cabe resaltar que González estuvo internado en un centro de rehabilitación, pues habría tenido problemas con vicios y excesos.

En el banner del programa se puede leer que Carlos González habría dejado de existir víctima de un presunto paro cardiaco . En ese sentido, su amigo, Juan Salas, lamentó la muerte del empresario. “ Bueno, yo lo quiero recordar así, en su buen momento. Me hubiese gustado darle un buen abrazo, no sabía que iba a pasar esto. Ayer me enteré en su velorio que el miércoles me iba a caer en mi huarique, me iba a dar una sorpresa y lamentablemente no ”, señaló.

Carlos González habría fallecido de un paro cardiaco

Vernis Hernández despide a Carlos González

Como era de esperarse, la cantante cubana, Vernis Hernández, ex pareja de Carlos González, lamentó el fallecimiento del padre de su hijo, y a través de sus redes sociales. “ Descansa en paz, cabezón ”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.





