Tras la denuncia pública que hizo Maricielo Effio en contra del Doctor Fong, quien habría operado de mala forma a la actriz, dejándola con el vientre deformado, Magaly Medina decidió darle una entrevista, donde la ‘paquita peruana’ reveló el veredicto que le dieron otros profesionales de la salud.

Maricielo Effio comenzó contando cómo es la relación ahora con el hombre que la operó y lo que le dice cuando le pregunta por qué el abdomen le quedó deformado tras su intervención: “Se queda callado, me dice que es la reacción de mi cuerpo y se excusa con algo así que no tiene razón lógica”.

La ‘urraca’ no se quedó corta y le preguntó a Maricielo Effio si había recibido la opinión de otros cirujanos y la actriz confesó que sí lo hizo y supo qué fue lo que pasó con su abdomen: “Tengo tres veredictos de tres cirujanos y lo que me han dicho y concluido es que es una mala praxis, un mal corte”.

¿Qué pasará con la plataforma para adultos de Maricielo Effio?

La actriz confesó que no está mostrando ni subiendo fotos en las que se vean su abdomen y se apoya en prendas que le tapan esa parte del cuerpo: “No aparezco en bikini, no puedo, tengo en prendas que me tapan el abdomen porque no es estético para mí”.

¿Qué quiere Maricielo Effio del Doctor Fong?

Maricielo reveló que aún no ha denunciado legalmente al cirujano que la atendió y luego le prometió que costearía los tratamientos y operaciones de la actriz en Estados Unidos y ahora que no cumplió le dio un ultimátum: “Quiero que se reconozca el costo de la operación”.

