Maricielo Effio vive un drama luego de denunciar públicamente al famoso Cirujano Plástico Dr. Víctor Fong, el cual ha atendido a varias figuras de la farándula peruana. La actriz de 47 años de edad comentó todo los detalles de su fuerte acusación este lunes 19 de junio, en el programa América HOY.

Segúb indicó decidió operarse con el Dr. Fong para realizarse una miniabdominoplastía a fin de “pegar” el abdomen por el exceso de grasa que tenía “producto del embarazo” . Esta operación se la realizó en el año 2022.

“Fue un proceso de 4 a 5 horas la operación. Yo seguí todo al pie de la letra en el post operatorio, fui muy obediente en todo el tema de estético y de terapia”, comentó durante un enlace desde los Estados Unidos.

¿Cómo quedó Maricielo Effio tras operación en el abdomen?

“Mi abdomen comenzó a ponerse medio raro, con líneas, totalmente duro, con piel que no tenía”, contó la actriz, por lo que consultó nuevamente al Dr. Fong, quien le indicó que había desarrollado una fibrosis.

Maricielo Effio comentó que se sometió a una segunda operación con el referido cirujano para corregir los resultados obtenidos. “Yo quedé igual, estaba desesperada y él estaba asustado. Me dijo que se comprometía a costear otra intervención en Miami (para corregir)”, comentó.

Tras no quedar satisfecha por los resultados, acudió a otros tres especialistas en Miami, quienes coincidieron sobre una presunta mala praxis.

“Dijeron que fue una mala práctica, no me operaron bien. Hubo un corte malo, me hundieron el ombligo, me hicieron una mala operación y es producto de un mal corte abajo”, comentó.

