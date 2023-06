El cantante Farik Grippa contestó el comunicado en el que Chim Pum Music, a través de su gerente Gil Shavit y el productor Sergio George niegan incumplimiento de contrato y afirman que nunca le negaron que ofreciera presentaciones.

“Ese comunicado me parece fuera de contexto, saben por qué, porque yo de una u otra manera siempre apelé a la buena fe, a la buena onda. Yo nunca busqué a que esto se haga público, yo siempre esperé que se maneje mi producto, mi trabajo como yo lo venía haciendo . Cuando empiezo esto del contrato me doy cuenta que no había un equipo de trabajo, un plan de desarrollo y de inversión, siempre en mi vida yo me he acostumbrado a trabajar de forma correcta, como tiene que ser. Es allí que yo veo que esto no tiene ni pies ni cabeza”, dice Grippa a OJO.

-¿Les manifestaste tu malestar a los directivos?

Cuando les dije, señores, cuándo, cuándo, allí viene la molestia del gerente general que me dice: ‘bueno vas a esperar, tienes que esperarte, sino tu ves las opciones’.

- ¿Te sorprende la actitud que ha tomado el productor Sergio George?

Le tengo mucha admiración y respeto a la carrera de Sergio George, pero lo que me dolió es que no me haya respaldado en esta situación. Muchas veces conversé con él, le hablé de mi caso, porque él me dijo: ‘Farid, vamos a hacer la mejor producción del mundo, te vamos a internacionalizar, tú eres un talentazo, la gente de afuera te ha comenzado a ver con buenos ojos, no te preocupes que tenemos la inversión’. Yo me demoré en firmar muchísimo este contrato, me emocioné muchísimo, lo digo con toda la sinceridad.

- ¿Firmaste contrato con Chim Pum Music por Sergio George?

Sergio, fue quien en realidad me trajo a esto. Yo no iba a firmar este contrato, pero un día él viene a Perú, y nos reunimos con mi papá y mi manager, y me dice: ‘Farid, no tengas miedo hermano, siempre los grandes artistas han tenido miedo de firmar con disqueras, pero yo te garantizo que esta va a ser una disquera muy grande’. A mí no me interesaba trabajar con alguna disquera, porque yo era un artista independiente, me autogestionaba todo.

- ¿Has podido hablar con George?

Yo intenté comunicarme con él, me quitó el habla, eso me dolió porque siempre con Sergio tuvimos una relación como de papá a hijo , es lo que yo sentí, o de amigo, o de un consejero, entonces, sí, me dolió su actitud.

- ¿Qué es lo que pedirías a los directivos de Chim Pum Music?

Apelo a la humanidad, a la gentileza, a la calidad de persona. Yo le diría a Sergio George, yo por él llegué a esto, yo creí en su palabra, entonces ahora que apele por mí, que me defienda y que este contrato se disuelva, que se rompa. Y que en realidad ya no quiero hablar más del tema, porque eso me desgasta. Y al gerente general le diría, por favor, ya paremos con la mala onda. Ya déjame en paz. Déjame trabajar. Ya no quiero volver a saber más de él. Yo no estoy peleando, estoy reclamando de la manera justa y correcta. Pido que no perjudiquen mi carrera, porque hay muchas cosas puestas aquí. Seguir con este tema es fastidioso, es doloroso, para mí es muy desgastante. Lo cierto es que la música de Farid Grippa nunca se va a detener y en muy poquito tiempo estamos saliendo a conquistar el mundo.

