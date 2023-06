Sergio George y el empresario Gil Shavit se pronunciaron a través de un comunicado para responder a las fuertes acusaciones del cantante peruano Farik Grippa. El salsero acusó a la disquera Chim Pum Music de perjudicarlo musicalmente con un contrato abusivo.

El artista se presentó en ‘Magaly TV La Firme’ y reveló que fue Sergio George quien lo convenció de firmar el contrato, pero que luego todo el equipo que iba a trabajar con él terminó renunciando. También aseguró que tenía que ceder a la disquera la mitad de las ganancias que generaban cada una de sus presentaciones.

Como se sabe, Sergio George abandonó el Perú tras terminar su relación laboral con Yahaira Plasencia, por lo que se desvinculó de la disquera de Gil Shavit, actual manager de Micheille Soifer.

“Cuando Sergio me llamó, fue una ilusión enorme, casi me pongo en lágrimas. Me dijo que no tuviera dudas, que el contrato era muy grande, que había toda una inversión y herramientas para llevar mi carrera a lo que yo iba buscando”, expresó.

El comunicado de Sergio George y Gil Shavit

Ambos productores indicaron lo siguiente, en repuesta a las acusaciones de Farik Grippa.

1. Nunca hubo incumplimiento de contrato, lo que ocurrió es que el señor Grippa decidió irse de la compañía y no sacar la música que ya se había grabado. Queremos dejar claro, además, que el señor Grippa no está prohibido de hacer presentaciones, eso es falso.

2. Las relaciones personales con los diferentes talentos con quienes hemos trabajado, así como con los managers y productores, siempre han sido profesionales, respetuosas y muy cordiales.

3. Y siendo hoy 16 de junio del 2023, reiteramos nuestra intención de poder hablar con el señor Grippa y solucionar de la mejor manera esta situación. Siempre estaremos abiertos a la comunicación y al buen entendimiento, con el fin de evitar comentarios que podrían resultar difamatorios.

