Abel Lobatón, padre de Samahara Lobatón , rompió su silencio y habló por primera vez de cómo es la relación con su yerno, Jonathan Horna Feijoo, conocido como Youna. En entrevista para ‘América HOY’, el exfutbolista fue consultado por el retorno repentino de su hija a Perú.

“Sí, yo converso casi día por medio con ella. (Samahara) Está bien y tranquila, esperando que llegue para pasar el Día del Padre juntos (...) Yo siempre he estado atrás de ella y siempre estoy con ella, cada vez que ella pasa por un momento complicado, coge el teléfono y allí está su papito” ; dijo el popular ‘Murciélago’

¿Qué dijo Abel Lobatón sobre Youna?

La reportera le preguntó a Lobatón si su hija Smahara está afectada tras terminar su relación con Youna, con quien tiene una hija de 2 años de edad.

“No se mucho del tema, pero afectada tampoco creo que esté, porque está que se viene a Perú”, dijo entre risas.

Lobatón descartó que tena una relación cercana y amical con Youna, ya que no tienen nada en común, según indicó.

“Al novio lo escoge ella, no lo escojo yo. Entonces es ella la que lo tiene que soportar, no yo. Yo no me meto en temas que no son míos. No (me ‘wasapeo’), no le gusta el futbol, de qué de voy a hablar con él. (¿Por la nieta?) Si a la nieta la veo todos los días, cuando me la ponen allí (en el teléfono) No pasa nada, cada uno elige qué cruz cargar” , sentenció.

