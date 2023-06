Magaly Medina opinó sobre la tensa relación entre Melissa Klug y Samahara Lobatón, quien acaba de regresar a Perú con su hija Xianna luego de radicar varios meses en Estados Unidos. Ambas comenzaron a lanzarse fuertes indirectas y han dejado de seguirse en redes sociales.

Según la “Urraca”, este nuevo enfrentamiento entre madre e hija se habría ocasionado tras la ruptura sentimental entre Samahara y Youna, quienes pusieron punto final a su romance de 5 años.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Melissa Klug y Samahara Lobatón?

“Ahí ha pasado definitivamente algo y creo yo que tiene que ver la ruptura entre Samahara y Youna (...) Ahora se han dejado de seguir en redes sociales, están como dos chibolas, se han dejado de seguir en redes y previamente a eso, antes de dejarse de seguir, comenzaron a mandarse fuerte indirectas”, comentó Magaly Medina durante su programa ‘Magaly TV, La Firme’ este 15 de junio de 2023.

“Que es lo que le ha reclamado a su madre, de repente que la apoye, que la ayude en estos momentos de crisis. De pronto, quiere estudiar y quiere quedarse en Florida y no tiene los recursos y la madre (Melissa) de repente le ha dicho que no es su obligación, no lo sabemos. La cuestión es que la relación entre madre e hija atraviesa una crisis”, agregó.

