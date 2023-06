Durante el programa de Magaly Medina el cantante Farik Gripa denunció estar sufriendo las consecuencias de haber firmado un contrato que no le favorece en nada y que estaría truncando su carrera como cantante , habiendo fichado al salsero mediante el jale que representó la sociedad que hicieron con Sergio George, quien hace unos días se fue del Perú dejando a los artistas a merced del manager de Micheille Soifer.

“No aguanto más, estoy perjudicado en conciertos, en show, saco una canción, me la tumban”, estos fueron los reclamos de Farik quien afirmó tener su carrera en pausa por el contrato que firmó con Gil Shavit, dueño de la disquera que se encargó de eliminar el videoclip que el cantante lanzó con su propio dinero.

Magaly criticó que Sergio George se haya ido del Perú dejando a los artistas en manos del manager de Micheille Soifer y resaltó el pedido que hizo el amigo de Marc Anthony antes de irse: “Sergio George le ha dicho a este señor, deja tu disquera en pausa y haz que los artistas se vayan, porque si no tienes plata, no les das show, entonces para qué los tienes atados a una disquera donde solo van a morir”.

Farik afirmó que se sintió en confianza de firmar el contrato al ver a Sergio George en la disquera, pero ahora que no está y sus ingresos como cantante son cada vez menores, denunció la situación afirmando que no solo eso le hace daño: “Mi familia no está bien, mi mamá no está bien y eso no viene de alguien que tenga algo bueno en su corazón”.

