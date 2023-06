Con el ingreso de Rafael Cardozo a ‘Esto es Guerra’ y la negociación que tuvo con la producción para eliminar a dos competidores que él crea necesario, la presencia de Patricio Parodi en el programa se extinguió, ya que el brasileño decidió eliminarlo y amenazar a la producción por incumplimiento de contrato si no dejan ir al novio de Luciana Fuster.

Como era de esperarse, Patricio Parodi se mostró molesto e indignado con el programa por permitir que Rafael Cardozo elimine a quien él desee y decidió no volver más al programa y este sería el motivo por el que ‘Esto es Guerra’ le mandó una carta notarial y él anunció que no se quedará callado.

“En mi contrato dice que si yo soy eliminado del programa quedo totalmente libre, no tengo responsabilidad alguna del volver al programa. Me imagino que ustedes deben estar al tanto que la producción me envió una carta notarial, la cual tiene un plazo de 48 horas en las que debo responderles”, afirmó el novio de Luciana Fuster.

El capitán de los guerreros se mostró muy decepcionado con la producción de Esto es Guerra y afirmó que no se quedará de brazos cruzados, motivo por el que está asesorándose de forma correcta: “He hecho unas preguntas a mis abogados y el día de mañana imagino será el plazo que yo pueda responder esa carta notarial. Saben que es lo que me desencaja es que llevo 10 años trabajando con ustedes y que me boten de esa manera. No hice nada para merecerme la eliminación, para que me boten de esa manera, para que me hagan pasar esa vergüenza”.

