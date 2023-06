La conductora de espectáculos resaltó que el programa de su amiga María Pía Copello recortó las imágenes que emitió en su programa para no darle los créditos a Magaly Medina y criticó a la producción de ‘Mande quien mande’ por ser mezquinos en los agradecimientos.

María Pía Copello decidió no quedarse callada y le brindó una entrevista al diario ‘El Popular’ y le dio la razón a su amiga Magaly Medina: “Tiene razón. No creo que haya sido intencional, nos podemos equivocar. Está bien, si ella lo está reclamando es porque obviamente es lo justo y desde ahora en adelante vamos a ponerlo ahí, no se preocupe”.

La conductora de ‘Mande quien mande’ además afirmó que no tendría problemas por recibir críticas de la ‘urraca’ y afirmó que ya las recibió antes y siguen con su amistad: “No, ella tiene un corte de programa donde tiene que criticar y ya me ha caído, así que normal, es parte de. No hay ningún problema con eso”.

