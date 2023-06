El delantero peruano Paolo Guerrero ha hablado sobre la convocatoria de jugadores y la importancia de la experiencia en la selección peruana. En sus declaraciones, Guerrero defiende a los convocados y resalta que, en ocasiones, la falta de nuevos talentos se debe a la escasez de opciones disponibles. Además, el futbolista destaca la competitividad de la liga argentina, donde se desempeña actualmente, en contraste con la Liga 1 peruana. También felicita a Gianluca Lapadula por su ascenso a la Serie A en Italia.

Durante su llegada a Seúl para unirse a la selección peruana en los partidos amistosos contra Corea del Sur y Japón, Paolo Guerrero ofreció declaraciones contundentes en defensa de su vigencia y la de los jugadores convocados. El delantero destacó que él se mantiene en una liga competitiva, haciendo referencia a su participación en Argentina, en contraposición a otros jugadores que juegan en la Liga 1 peruana, quienes también fueron convocados por el entrenador Reynoso.

Guerrero expresó su comprensión hacia las críticas que exigen la inclusión de nombres nuevos en la convocatoria, pero afirmó que los jugadores disponibles son los que se encuentran actualmente. El futbolista resaltó que, a excepción de él mismo, quien se encuentra en los últimos años de su carrera, los demás jugadores tienen la responsabilidad de mostrar hambre y llevar a la selección al Mundial.

“Yo creo que la gente a veces no se pone a pensar que no hay (nuevos jugadores) y quieren jugar una Eliminatoria y no clasificar. Es la verdad. Eso se lo puedes preguntar a cualquier jugador de fútbol… esperemos que estos muchachos, mis compañeros, tengan la misma hambre que se tenía antes y nos lleven al mundial”, afirmó el hijo de Doña Peta.

Además de defender a los convocados, Guerrero felicitó a Gianluca Lapadula, el goleador de la selección peruana, por su reciente ascenso con el Cagliari a la Serie A en Italia. Reconoció el esfuerzo realizado por Lapadula y el retorno al fútbol competitivo.

