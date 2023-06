Paolo Guerrero, de 39 años de edad, habló por primera vez sobre la familia que ha formado con la bailarina Ana Paula Consorte, quien hace cinco meses le dio la bienvenida a su primer hijo con el ‘Depredador’. Como se sabe, Guerrero inició una relación con la brasileña a mediados del año 2022 luego de terminar su largo romance con la modelo Alondra García Miro.

El jugador se sumó al plantel de Juan Reynoso para afrontar los compromisos ante Corea del Sur y Japón por la fecha FIFA y a su llegada al aeropuerto de Seúl se refirió al nuevo integrante de su familia.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su familia con Ana Paula Consorte?

“Como sabrás he tenido mi hijo, estoy muy feliz. más me he dedicado prácticamente a mi familia”, expresó Paolo Guerrero muy emocionado tras ser abordado por la prensa.

Como se recuerda, Ana Paula Consorte ya tiene una pequeña de un anterior compromiso, y el futbolista tiene tres hijos de diferentes madres.

