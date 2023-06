La salsera Yahaira Plasencia expresó su apoyo y solidaridad a su colega Farik Grippa, quien denunció públicamente a Gil Shavit, dueño de la disquera ‘Chim Pum Music’ y a Sergio George, de haberlo perjudicado musicalmente con un contrato abusivo, el cual firmó con la falsa promesa de la internacionalización.

De acuerdo al interprete de ‘Háblame de ti’, fue el productor internacional Sergio George quien lo convenció de firmar el contrato con la disquera del mánager de Micheille Soifer, el cual le ha generado grandes pérdidas de dinero. Es por ello, que en marzo de este año renunció a la disquera peruana, pero no lo dejan trabajar de manera independiente.

“Me dijo que no tuviera dudas, que el contrato era muy grande, que había toda una inversión y herramientas para llevar mi carrera a lo que yo iba buscando. Yo lo único que quiero decir es que esta es mi vida y mi carrera, y espero que la justicia divina llegue. Que me dejen tranquilo. Quiero seguir persiguiendo mis sueños, seguir trabajando, avanzando y desvincularme totalmente. No busco problemas con nadie, no quiero problemas con nadie”, denunció Farik Grippa en el programa ‘Magaly TV, La Firme’. Además, mencionó que está muy decepcionado con el productor de Marc Anthony.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre Farik Grippa y Sergio George?

En la última publicación de Instagram de Farik Grippa, diversos cantantes y músicos peruanos expresaron su solidaridad con el salsero, pero lo que llamó la atención fue el mensaje que dejo Yahaira Plasencia, expupila de Sergio George, con quien aparentemente se separó en buenos términos.

“Tienes todo nuestro apoyo !!! DALE CON TODO”, dijo la ‘Yaha’ en los comentarios; a lo que él respondió: “Gracias Yaha”, con varios emojis.

Qué dijo Yahaira Plasencia sobre Farik Grippa y Sergio George. Foto: (Instagram/@farik,grippa).