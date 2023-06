El actor Miguel Vergara no convenció al jurado y fue eliminado de ‘El Gran Chef Famosos’ la noche de este 15 de junio de 2023. El ‘chato’ no pudo superar a sus compañeros Nico Ponce y Karina Calmet y quedó fuera de la competencia a puerta de la ronda final. “Quería prepararme para esto, me ganó la lágrima (...) Los quiero mucho. Me voy feliz, no triste, porque he ganado nuevos amigos”, dijo entre lágrimas. A raíz de ello, muchos usuarios quedaron conmovidos. “El es el único que necesita el dinero”, “El le daba vida al programa, me hacía mis noches”, “Miguel demostró el gran hombre que es”, “Me conmovió su eliminación” , fueron algunas reacciones. Video: (Tik Tok).