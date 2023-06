Sheyla Rojas y su novio Luis Miguel Galarza Muro, conocido como ‘Sir Winston’, llegaron a Lima hace unos días. La rubia y el mexicano acudieron a un restaurante muy lujoso en Miraflores donde estuvieron acompañados de Joi Sánchez, novia del torero Antonio Pavón y el pequeño Antoñito, hijo de la modelo.

El programa ‘Amor y Fuego’ abordó a la pareja a su salida del recinto y le consultaron por sus planes de matrimonio. El mexicano evitó en todo momento hablar sobre el tema.

“Obviamente, le voy a meter presión, pero eso tiene que ser en privado. En público es: ‘ya no me quiero casar’”. dijo ‘Shey Shey, mientras que ‘Sir Winston’ no quiso responder a ninguno de los cuestionamientos del reportero de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

Sir Winston se reunió con Alfredo Zambrano: ¿Qué hicieron juntos?

Por la tarde, el ‘charro’ se reunió con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. Al parecer, el empresario y el notario habrían tenido una cita de negocios. Luego, ellos partieron a un bar de San Isidro donde compartieron una ‘noche de chicos’ con Antonio Pavón.

“Sir Winston es lo máximo, (la conversación) estuvo genial, súper bien, todo bien”, contó el español. Además, reveló el motivo de la llegada de Sheyla y Sir Winston a territorio nacional.

“Ha venido a pasar el fin de semana con el bebé, con Sheyla, con sus abuelos, su familia materna” , dijo. “[¿Han venido a quedarse algunos días?]”, “Así es”, respondió Pavón.

