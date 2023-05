¡LO DIJO TODO! En la última edición del magazine de espectáculos América Hoy se presentó un programa especial por la Día de la Madre y una de las invitadas fue la popular Sheyla Rojas quien se enlazó en vivo junto a su hijo Antoñito, quien participó en un divertido juego de preguntas en el que reveló más de la cuenta y confesó que su madre no hace nada en casa.

Antoñito Pavón, hijo que Sheyla Rojas producto de su relación con el torero español, Antonio Pavón, se animó a contestar algunas preguntas sobre su madre para el programa América Hoy. Sin embargo, la modelo no esperaba que su primogénito diera tantos detalles que la expusieron.

¿Qué dijo Antoñito Pavón sobre Sheyla Rojas?

Antoñito Pavón de 10 años de edad reveló que su madre Sheyla Rojas no hace nada en casa, ni siquiera ordena su cama, ni limpia los desechos de su mascota. “La cama yo la he visto igual, los tres días que ella ha estado aquí, la popó del perro, yo no puedo porque estoy recién operado”, señaló el pequeño.

Su madre entre risas negó todas las acusaciones y reveló que se encarga de otras labores en el hogar. “No, no, no. Lavo los platos y cocino”, explicó Sheyla, a lo que los conductores le preguntaron al niño que le cocina su mamá. Sin embargo, la respuesta de Antoñito terminó de exponer a la ex chica reality.

“ Prepara arroz con huevo, leche con cereales, hoy preparó arroz, pollo y puré de papa ”, reveló Antoñito Pavón ante la risa de Sheyla Rojas que no sabía como silenciar a su pequeño. Además, el niño dijo que a veces su madre solo se cocina para ella. “ Preparó ensalada de lechuga para ella sola ”, sentenció, a lo que Sheyla solo atinó a negar entre risas.

Sheyla Rojas es expuesta por su hijo en América Hoy





