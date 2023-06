Jessica Newton, organizadora del certamen de belleza ‘Miss Perú, se pronunció sobre la modelo Lesly Reyna, quien acaba de incursionar en ‘OnlyFans’, plataforma para adultos, en donde ofrece fotos ‘calentonas’ a cambio de una suma de dinero. La exMiss Perú Eco 2021 estaría generando cerca de 3 mil a 5 mil dólares mensuales, es decir, un aproximado de 18 mil soles al mes.

“Cada mujer es libre de decidir si hacerlo o no, de capitalizar su fama o atención (...) A mí me independiza como mujer y siento que esto me empodera (...) la gente que sabe, lo quiere hacer y tiene objetivos, adelante”, dijo Lesly sobre las críticas que ha recibido por su trabajo en la red social.

¿Qué dijo Jessica Newton sobre Lesly Reyna y su OnlyFans?

Ante la polémica que se ha armado, la influencer Jessica Newton rompió su silencio y opinó sobre la joven de 29 años, que se encuentra radicando en New York, Estados Unidos desde hace varios meses.

“Está tomando una decisión sobre su cuerpo, para su vida. Ella ya dejó la organización del Miss Perú como reina, pero eso no significa que yo no le siga teniendo cariño. Que ella abra un OnlyFans es una decisión de ella, para ella. A mí me puede gustar o no, pero hasta ahí”, dijo la suegra de Deyvis Orosco.

“No tengo derecho a criticar la vida de los demás. Todos tenemos libertad. Si ella cree que esto es bueno para ella, yo le daré mi opinión y respetaré su decisión. Mi compromiso, cariño como amiga y mujer, está intacto” , agregó.

