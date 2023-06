Lesly Reyna volvió a estar en boca de todos, pero esta vez no por su participación en alguna pasarela del mundo, sino por revelarse que la ex Miss Perú Eco 2021 ahora trabaja como mesera en New York, tras mudarse con toda su familia a Estados Unidos.

Sin embargo, la última edición del programa Magaly Tv La Firme que se emitió la noche del pasado miércoles 14 de junio, se informó que su puesto como mesera no sería la única fuente de ingresos de la ex Miss Perú, sino que también vende fotos y videos suyos en la plataforma de Only Fans en la que es todo un éxito.

¿Quién es Lesly Reyna?

Antes de trabajar como mesera en New York y ser una estrella en ascenso en OnlyFans, la modelo Lesly Reyna de actualmente 29 años de edad, participó como la “azafata” del equipo rojo en el popular y extinto programa juvenil ‘El Último Pasajero’.

Tras su paso por la televisión, Lesly Reyna, concursó en el Miss Perú Eco 2021 y se llevó la corona. Además, la modelo fue finalista del certamen Miss Perú 2019 en donde quedó dentro del Top 20.

Lesly Reyna triunfa en Only Fans

Durante una entrevista con el programa de Magaly Medina, Lesly Reyna confesó que puede llegar a facturar un aproximado de 5 mil dólares al mes en OnlyFans . Además, indicó que no se avergüenza de su paso por la plataforma para adultos porque es una considerable fuente de ingresos.

“ Lo que no ven en mi Instagram y en mis redes, esto es más exclusivo para mis fans. Y si puedo generar ingresos de esto, no lo voy a desaprovechar. No tengo por qué ocultarlo. Siento que es una manera inteligente de capitalizar la llegada que tienes en las personas ”, explicó la modelo.

En la plataforma azul la modelo ha publicado hasta el momento 34 fotos y 3 videos en los posaría desnuda frente a la cámara de su celular. Lesly considera que su incursión en Only Fans es una manera de capitalizar su fama. “ Cada mujer es libre de decidir si hacerlo o no, de capitalizar su fama o atención. A mí me independiza como mujer y siento que esto me empodera. La gente que sabe, lo quiere hacer y tiene objetivos, adelante ”, aconsejó.

Lesly Reyna trabaja como mesera en New York

La ex Miss Perú Eco 2021, Lesly Reyna, se hizo viral en rede sociales hace unos día luego ed que apareciera en uno de los populares videos del tiktoker @suleymandolaev, quien entrevista a las personas que caminan por New York y le pregunta sobre sus gastos y a que se dedican.

Para sorpresa de todos los peruanos, la joven abordada resultó ser Lesly Reyna, ex finalista del certamen de belleza Miss Perú 2019, quien sorprendió a todos al confesar que trabaja como mesara en New York. “ Soy de Perú, llevó en Nueva York un año y seis meses. Estoy aquí porque mi mamá se mudó aquí al igual que mis hermanos y solo quiero probar nuevas aventuras ”, comentó al inicio, luego reveló que gasta una fuerte cantidad de dinero cada mes para mantener a su familia. “ Gasto en un mes 3 mil dólares , lo gastó en renta, comida, dándole a mi familia también y a mi hermano ”. Tras ello, le preguntaron en qué trabajaba y relató: “ Soy una ‘server’ (mesera)”.





