Gianella Rázuri no se quedó callada tras los ataques de Ale Venturo, quien desmintió a la modelo y la tildó “de lo peor”, tras protagonizar un ampay con la ex pareja de la empresaria, Rodrigo Cuba. La modelo salió a defenderse y le mandó una fuerte mensaje a la rubia.

En conversaciones con un reportero de Magaly Tv La Firme, la ex candidata a Miss Perú no se aguardó nada y “cuadro” a Ale Venturo por hablar de ella. ¿Qué respondió la ex pareja del Sebastián Lizarzaburu? AQUÍ te lo contamos.

Gianella Rázuri le responde con todo a Ale Venturo

En los últimos días, Gianella Rázuri se presentó frente a cámaras para negar cualquier tipo de relación sentimental con Rodrigo Cuba y dejó en claro que solo son amigos, además reveló que el aconsejó al futbolista tras su separación e indicó que no sucedió nada entre ellos la noche del supuesto ampay, pues nunca se los vio besándose o algo similar. Sin embargo, la declaraciones de la modelo no le gustaron nada a Ale Venturo, quien arremetió contra a ella tildándola ‘de lo peor’ tras insinuar que miente. “ Mejor que diga que jugaron Monopolio ”, señaló la rubia.

La modelo no se quedaría callada y en conversaciones con un reportero de la ‘Urraca’ decidió mandar un mensaje fuerte claro a la dueña de ‘Nevera Fit’. “Qué puedo decirle a ella (…) ni siquiera me he expresado de ella. No sé por qué se expresa de mí. No la conozco y no sé a qué se refiere con ‘limpiadaza’, porque por eso te digo que me lo traduzcas tú (el reportero) porque no lo entiendo. Respeto mucho su opinión como la de todos y me tiene sin cuidado . Limpia no estoy para nada, porque estoy manchada y perjudicada con esta situación”, expresó.

Gianella Rázuri ningunea a Ale Venturo tras críticas

TE PUEDE INTERESAR