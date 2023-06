Ale Venturo rompió su silencio y habló sobre el ampay que protagonizaron su aún ex pareja Rodrigo Cuba y la modelo Gianella Rázuri. La rubia estuvo en comunicaciones con el programa Magaly Tv La Firme y se mostró indignada por las declaraciones de la ex candidata a Miss Perú en las que niega que haya sucedido algo con el futbolista tras irse junto en su camioneta.

La dueña de Nevera Fit desmintió a la modelo e indicó que ella sabía cosas, pese a que hace unos días Gianella Rázuri reveló que no tuvo un romance con el futbolista, pues solo habrían hablado, además de darle un par de consejos por el duro momento que atraviesa tras su separación.

Ale Venturo dice que Gianella Rázuri es de lo peor

En la última edición de Magaly Tv La Firme que se emitió la noche del pasado miércoles 14 de junio, se mostraron algunos pantallazos de las conversaciones entre un reportero de la ‘Urraca’ y Ale Venturo. La rubia aprovechó para mandarse con todo contra Gianella Rázuri.

La ex pareja de Rodrigo Cuba se burló de las declaraciones de Gianella Rázuri y dejó en claro que no le cree que no haya sucedido algo con el futbolista cuando subió a su camioneta, además la tildó de lo “peor”. “ Mejor sal y di que subieron (al auto) a jugar monopolio o que le prestó el baño. Esa tipa es de lo peor, te juro ”.

Chat 3 de Ale Venturo | Imagen captura de Magaly TV La Firme





