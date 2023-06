Gianella Rázuri, la joven ampayada con Rodrigo Cuba en su departamento, decidió hablar y contar todo lo que pasó con el futbolista durante la madrugada del domingo 4 de junio de 2023. La modelo y exaspirante al Miss Perú confesó por qué armaron un ‘operativo’ tras salir del bar ubicado en Barranco.

“El plan era que yo me iba con el chofer, porque yo era la que se iba a ir en el auto y él (Rodrigo) en el taxi. Cuando bajamos yo llevo la botella de vino, pero el plan era seguirla en mi casa un rato, no amanecernos, tomando un poco de vino, no haciendo otra cosa”, aseguró a las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’.

Aunque jura que “no pasó nada” con el ‘Gato’ Cuba, se defiende diciendo que cuando estuvieron juntos “él estaba soltero”.

¿Qué le dijo Rodrigo Cuba de Ale Venturo?

Gianella Rázuri comentó que hasta se dio la oportunidad de aconsejar a Rodrigo Cuba, luego que Ale Venturo terminara la relación. Según la modelo ‘de la discordia’, ella estaba segura que ellos iban a reconciliarse.

“¿Te contó algo de Ale?”, le preguntó la reportera de Magaly Medina,.

“Sí, claro, (me dijo) que estaba bastante estresado por lo que estaba pasando. Le dije que piense bien la decisiones porque agarrar tus cosas e irte no es cualquier cosa, es algo grave. Le dije que ‘en una semana te amistas y toda la prensa habló gratis’ (...) Es más yo le he aconsejado allí en que esté firme, que sea firme en lo que realmente quiere, que sea sano, cuando me pidió un consejo yo se lo di. Si la situación es tan mediática y está en todos lo medios, yo meto mi cuchara ”, comentó.

Dijo que al día siguiente, Rodrigo Cuba regresó a su departamento para advertirle que saldría el ampay.

“Él va a mi casa en la tarde, y me dice ‘va a salir y esto’, pero no es que él y yo hayamos tenido algo más que una amistad”, sentenció.

