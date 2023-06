Durante el primer fin de semana soltero del Gato Cuba, las cámaras de Magaly Medina lo ampayaron celebrando en un bar y luego montando todo un operativo para no ser captado manejando la camioneta en la que llevó a Gianella Rázuri a su departamento, donde se quedó por más de una hora, pero solo habrían conversado según la modelo.

Los reporteros de Magaly Medina lograron tener una corta conversación con Gianella Rázuri quien afirmó que no pasó nada con el ‘Gato’ Cuba mientras estuvieron solos en el depa de la modelo: “Me dejó en mi casa y tomamos algo en mi sala”, sobre el operativo que montó el hermano del futbolista para que no vean al ex de Melissa Paredes saliendo con otra mujer, la modelo afirmó no saber qué pasaba: “El plan era que yo me iba con el chofer, yo era la que me iba a ir e el auto y él en el taxi”.

Según Gianella, compraron una botella de vino y tenían en mente seguir la reunión en su casa, pero los demás nunca llegaron y le pidió a la reportera de Magaly que les pregunte a ellos sus motivos: “¿Ellos por qué no fueron?”.

En las imágenes del ampay se ve a la modelo muy cerca y apoyada del futbolista, pero esto no sería más que una conversación con ánimos de consejos: “Yo he sido la que más lo aconsejó en que se mantenga firme y esté sano” y lo que motivó a Gianella a hacerla de consejera del pelotero fue que conocía la situación: “Si la situación es tan mediática, yo meto mi cucharita, estaba bastante estresado por todo lo que estaba pasando”.

TE PUEDE INTERESAR