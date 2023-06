La exreina de belleza Viviana Rivasplata opinó sobre la flamante Miss Perú Universo 2023, Camila Escribens, quien ha sido cuestionada por la periodista Magaly Medina luego de su paso por la alfombra roja del Festival de Cannes y la lujosa vida que lleva.

La rubia considera que la actual ‘Miss Perú’ debe aclarar los cuestionamientos sobre vida de lujos y amistades con hombres millonarios. Además, aprovechó para darle un consejo.

¿Qué dijo Viviana Rivasplata sobre Camila Escribens?

“No sé si está relacionada con hombres de mucho dinero, o si se desenvuelve en un medio digamos de la high, de la alta sociedad internacional, pero la verdad es que tendría que esclarecerlo ella”, le aconsejó Viviana.

“Comentar si fue un contrato o si de repente son sus amigos, no tengo idea. No tengo idea la verdad. No generalizar, yo creo que cada persona escoge con quién se va y qué es lo que hace. De repente son contratos o presentaciones, habría que escucharla, yo no la he escuchado” , dijo para El Popular.

