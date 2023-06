La noche de este 9 de junio de 2023, la conductora Magaly Medina explotó contra Rodrigo Cuba por haberse llevado los muebles que compartía con Melissa Paredes a su nuevo departamento de soltero tras su separación de la empresaria Ale Venturo. El integrante del Boys mostró en su cuenta de Instagram su nuevo hogar, el cual amobló con los objetos que tenía cuando estaba casado con la exmodelo.

La “Urraca” llamó ‘mezquino’ y ‘miserable’ al Gato’ Cuba, pues considera que el futbolista debió donar los muebles o dejárselos a Melissa Paredes.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Rodrigo Cuba?

“Cómo es posible que el ‘Gato’ se lleve los muebles de la casa donde ha vivido con Melissa y se los lleve a la casa de Ale Venturo. ( Si fuera) Ale Venturo te botó con todos tus muebles, no dejo entrar un solo mueble de tu pasado, porque cuando uno termina un ciclo no interesa lo que hayan costado los muebles, se los regalas a Melissa, los dejas en un asilo de ancianitos, en un hogar de niños, los regalas, los vendes o los dejas en el basurero en la puerta de tu casa, pero no te los llevas” , criticó en su programa “Magaly TV, La Firme”.

“Eso me parece mezquino, miserable, habla muy feo de un hombre, habla muy feo de una mujer (…) Se los llevó de la casa de Melissa y se los dio a Ale, se separó de Ale Venturo y empacó esos mismos muebles y se los volvió a llevar. A mí me parece de una mezquindad (…) Si quieres iniciar una relación, nueva, fresca, limpia, clara, dejas esos muebles a un lado, comes en el suelo pues, porque así es como una pareja comienza desde cero” , agregó.