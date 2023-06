Melissa Paredes rompió su silencio y se refirió a las innumerables críticas que viene recibiendo por haber ‘metido sus narices’ en la separación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Y es que la modelo sorprendió a propios y extraños al asegurar que su única intención habría sido “ayudar” a la empresaria en este doloroso momento que atraviesa.

En ese sentido, la exconductora de “América Hoy” también volvió a reafirmar que, luego de las disputas que vivió con el futbolista en el pasado, pensó que podría ser de mucha ayuda como apoyo para la dueña de La Nevera Fit.

“Ni siquiera yo la busque a Ale Venturo. Uno quiere ayudar a otras personas basado en su experiencia. Si yo quisiera limpiar mi imagen, como se dice, ni siquiera me metería en esto, porque obviamente esto arrastra un montón de cosas del pasado, que como te digo, para mí ha sido un shock volver, como un deja vú, no?” , sostuvo para las cámaras de América TV.

Por otra parte, Melissa comentó que de ahora en adelante se mantendrá al margen de todo lo que tenga que estar relacionado a Ale Venturo y el ‘Gato’ Cuba.

“Hay mochilas que uno decide cargar y qué no. Sobre todo y yo esta al menos no, no la pienso volver a traer, a cargar, que ya si la gente quiere hablar, es su problema”, agregó fuerte y claro.

‘Gato’ Cuba explota contra Melissa por decir que dejó sin cama a Ale Venturo

El futbolista Rodrigo Cuba enfureció contra Melissa Paredes por opinar sobre su situación con Alexandra Venturo. Asimismo, se mostró en contra de que su exesposa revele detalles de su separación.

“Disculpa, yo no voy a dar declaraciones al respecto, ya se lo he dicho a un montón de tus colegas. Ustedes me conocen, yo no voy a declarar absolutamente nada. Lo único que sí me parece raro es que ¡Melissa qué hace metiéndose!... pero bueno”, expresó para América Hoy.

