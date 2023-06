Lesly Reyna , modelo de 28 años y exMiss Perú, se pronunció por las recientes críticas que viene recibiendo luego ingresar al mundo del ‘OnlyFans’, la plataforma para adultos donde hace videos eróticos y se muestra como Dios la trajo al mundo.

“¿Por que pasas de ser una Miss a calatearte?”, le preguntó Magaly Medina en su programa, durante un enlace EN VIVO desde Estados Unidos.

La exazafata del equipo rojo del extinto programa ‘El Último Pasajero’ explicó los motivos por los que ingresó al competitivo OnlyFans. Lesly Reyna contó que desde que migró al país norteamericano sufrió algunas necesidades económicas y trabajar como mesera no le alcanza.

“Sinceramente la gente que ha emigrado sabe lo que es pasar mucha necesidad. Yo en Perú nunca lo había pasado, había tenido muchas comodidades, había podido estudiar una carrera, tenía un hogar, tenía comida. Venir a este país ha sido un cambio radical en mi vida y como persona me ha hecho crecer muchísimo. Y como te digo, como migrante te das cuenta que hay mucha necesidad, que no te alcanza con un solo trabajo, que no eres legal, que no puedes trabajar en lo que quieres porque no tienes papeles”.

Indicó que no tiene planeado incursionar en los videos pornográficos. Ella espera que con los ingresos extras por el OnlyFans pueda lograr sus sueños, como estudiar ingles y actuación.

