Lesly Reyna, ex finalista del Miss Perú 2019, causó revuelo en los últimos días, luego de que se hiciera viral en redes sociales y revelara que actualmente trabaja como mesera en un restaurante de New York. Sin embargo, la noche de ayer la modelo sorprendió a todos al revelar en una entrevista con el programa Magaly TV La Firme que incursionó en la plataforma OnlyFans.

La ex Miss Perú Eco 2021 sorprendió a todos al confesar que gana miles de dólares cada mes por compartir sus fotos y videos desnuda en la popular plataforma para adultos. Además, indicó que no tiene vergüenza, ni la necesidad de ocultar lo que hace y defendió su paso por OnlyFans con un contundente mensaje.

¿Qué dijo Lesly Reyna sobre su trabajo en OnlyFans?

En el última edición del programa Magaly TV La Firme que se emitió la noche del pasado miércoles 14 de junio, la ex Miss Perú reveló que comparte contenido explícito para sus suscriptores en OnlyFans y confesó que se siente bien con su trabajo.

“Lo que no ven en mi Instagram es exclusivo para mis fans. Si puedo generar ingresos sobre eso lo veo bien. No tengo por qué ocultarlo ”, manifestó Lesly en comunicación con el programa de la ‘Urraca’. “ Creo que cada mujer es libre de hacerlo o no, de capitalizar su fama y su atención (...) Siento que me independiza ”, explicó la modelo.

¿Cuánto gana Lesly Reyna en OnlyFans?

Lesly Reyna a sus 29 años ha logrado obtener éxito en OnlyFans con su atrevido contenido, según la modelo gana un aproximado de 6 mil dólares al mes . Hasta el momento, al ex finalista del Miss Perú compartió 34 fotos y 3 videos para sus seguidores en la plataforma para adultos.

El precio de la suscripción a su canal tiene un valor de 7 dólares mensuales y logra ganar un aproximado de 18 mil soles al mes, así lo informó Magaly Medina en su programa.

Lesly Reyna, la ex miss Perú que triunfa en OnlyFans

