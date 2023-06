El popular cantante de cumbia, Christian Domínguez estuvo en el canal de entrevistas en YouTube de su compañero en ‘América Hoy’, Edson Dávila y recordó un poco de su época como cantante en la recordada agrupación ‘La Joven Sensación’ y dejó en shock a ‘Giselo’ al revelar cuánto ganaba por presentación.

La pareja de Pamela Franco aceptó y lamentó que en su tiempo no supo cómo invertir su dinero de manera correcta e indicó que perdió grandes oportunidades por su falta de experiencia y madurez durante esos años. El también actor reveló que con el monto que obtenía con su trabajo pudo adquirir propiedades.

Christian Domínguez lamenta no haber invertido su dinero

Durante la entrevista con el ‘Giselo’, el cumbiambero respondió una de la preguntas más insistentes del presentador. “ ¿Qué hiciste con todo lo recaudado durante el boom de La joven sensación? ” , a lo que Christian Domínguez hizo una sorpresiva revelación.

“ O sea, no es que ganaba mucho dinero, pero para la edad que tenía era mucho dinero . (...) Yo empecé ganando 25, 30, 50, 100 soles, de ahí me disparé a 100 dólares y lo máximo que gané si no me equivoco fue 500 soles por presentación ”, explicó en un inicio.

El cantante dijo sentirse muy arrepentido de no proyectarse y pensar a futuro. “ Tenía 15 años. Si hacía cuatro conciertos a la semana y ganaba quinientos (...) Yo me arrepiento harto, despilfarré sí, pero no en comprar lo que se me daba la gana, sino que ayudaba a la gente, compraba cosas y si tenía pareja le compraba cosas a la pareja (…) Pero si hubiera sido más inteligente, más proyectado, hubiera comprado (un departamento)”

Christian Domínguez confiesa que pudo comprarse 10 departamentos

Christian Domínguez reveló que durante el apogeo en la agrupación “La Joven Sensación” no consideró comprarse un departamento, mientras que por otro lado su hermano sí lo hizo y pagó 45 mil dólares, precio que según él sí hubiera podido pagar sin problemas.

“ Mi hermano se compró con 45 mil dólares, yo digo, me hubiera comprado 10, en ese entonces ”, confesó. La revelación del cantante dejó en shock a Edson Dávila, quien remarcó que actualmente ese monto es la cuota inicial de un departamento.

Christian Domínguez confesó cuánto ganaba en 'La Joven Sensación'

