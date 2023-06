Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no se calló nada se refirió a las últimas revelaciones que dio Pamela Franco sobre su relación sentimental con Christian Domínguez. Y es que la conductora de ATV cuestionó fuertemente algunas actitudes del cumbiambero con su pareja.

Todo se dio durante la última edición de “Magaly TV, la firme”, cuando la popular ‘Urraca’ quedó impactada con el cumbiambero por tener una desatinado accionar con la madre de su última hijita.

“Ella dice que él le revisa el teléfono... Eso quiere decir que hay una situación de desconfianza, que él no confía en ella. Christian lleva portándose bien desde hace 3 años que sepamos, pero aveces la gente actúa de acuerdo en la forma en la que ha actuado históricamente”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la periodista de espectáculos tildó de ‘toxica’ la manera en la que Pamela y Christian llevan su romance de más de tres años.

“Me parece tóxico... Yo no tengo nada que ocultar, que me lo revisen, no solo es desconfianza, si no es un atentado a tu privacía y no solo eso, cuando sale con sus amigas la manda con alguien”, agregó bastante indignada.

