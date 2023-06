El escándalo de infidelidad que protagonizaron Karla Tarazona y Christian Domínguez fue uno de los más sonados en todo ‘Chollywood’, y en una reciente entrevista la conductora del programa de espectáculos ‘Préndete’ reveló que fue una de las experiencias más fuertes que vivió.

En una entrevista para el diario local Trome, Karla Tarazona se sincera y hace un recuento de las veces que sufrió por amor en el pasado, y como Christian Domínguez la hizo pasar por uno de los momentos más difíciles tras conocer su presunta infidelidad.

Christian Domínguez fue quien más la habría lastimado

Karla Tarazona confesó que ella misma habría metido a la “amante” de su entonces esposo a su casa, lo cual tomó como la traición más grave que ha sufrido en su vida y considera que ambos (Christian e Isabel Acevedo) le vieron la cara completamente.

“ La más pública (la de Christian Domínguez con Isabel Acevedo), porque a esa persona (‘Chabelita’) le abrí las puertas de mi casa. Me la recontra vieron (la cara) porque le abrí las puertas de mi hogar y le di la bienvenida al enemigo ”, señaló para Trome.

La conductora de televisión agregó que no tiene buena suerte en el amor, pues le habrían sido infiel entre cuatro o cinco veces, pero indicó que aprendió a darse cuenta. “ Una se da cuenta, pero cuesta aceptar que alguien te está siendo desleal, sin embargo, los hombres son muy notorios. Por ejemplo, siempre estábamos juntos y de pronto se daba escapadas de la casa. Desde las 8 de la mañana hasta la madrugada. Otra alerta era lo del celular, salía a contestar afuera cuando antes lo hacía a mi costado ”, agregó.

Nunca perdonó una infidelidad

En base a su experiencia la conductora de radio y televisión confesó que no perdonó ninguna infidelidad y que tampoco lo haría ahora, pues para ella la lealtad es lo más importante de una relación. “ Lo más importante es la lealtad. Una tiene que aprender a recibir lo que da . Siempre he dado todo por amor, pero cuando me doy cuenta de que la lealtad no es recíproca es mejor dejarlo ahí nomás”, indicó

Además, Karla dijo que cuando la confianza se pierde, ya no queda nada. “Para mí, se murió todo. Si no hay lealtad, no hay nada. Yo no podría descansar tranquila si regreso con alguien que me ha sido infiel. Sería una relación tóxica o densa”, sentenció la conductora.





