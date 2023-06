Magaly Medina no tomo nada bien las declaraciones de Pamela Franco en la que cantante señala que su pareja Christian Domínguez tendría actitudes celosas y controladoras. La ‘Urraca’ no dejo pasar este incidente y tuvo duras palabras contra el cumbiambero.

En la última edición de su programa ‘Magaly Tv La Firme’, la popular conductora de espectáculos se tomo algunos minutos para analizar a fondo la relación de ambos artistas y reprocharle algunas cosas a la ex pareja de Karla Tarazona.

Magaly le dice tóxico a Christian Domínguez

La periodista de espectáculos se refirió a las declaraciones que Pamela Franco hizo en el programa ‘Mande Quien Mande’, ya que la cantante afirma que Christian Domínguez es un hombre celoso y que le revisa el celular. Además, negó que ella este detrás del padre de su hija.

“ Ella dice que él le revisa el teléfono, (...) eso quiere decir que hay una situación de desconfianza, que él no confía en ella . (...) Christian lleva portándose bien desde hace 3 años, que sepamos, pero a veces la gente actúa de acuerdo en la forma en la que ha actuado históricamente ”, comentó en un inicio Magaly.

La ‘Urraca’ mencionó que de esas actitudes en las relaciones son tóxicas, además crítico que supuestamente Christian Domínguez manda que acompañen a Pamela Franco cada vez que sale.

“ Me parece tóxico , yo no tengo nada que ocultar que me lo revisen, no solo es desconfianza si no es un atentado a tu privacidad y no solo eso cuando sale con sus amigas la manda con alguien. ¿Qué necesita ser vigilada?”, agregó.





