La modelo de Onlyfans Karely Ruíz sorprendió a sus fanáticos al hacer una fuerte revelación, cuando pensábamos que todo era éxitos y triunfo para la influencer que hace unos días mostró interés en el popular cantante ‘Peso Pluma’, la joven develó en un desgarrador mensaje que atraviesa el momento más difícil de su vida.

A través de un conmovedor mensaje en su cuenta oficial de Instagram, la modelo reveló que “ está pasando cosas muy fuertes ”. Sin embargo, fiel a su estilo dijo que esto no la derrumbaría y que saldría adelante por su cuenta a pesar de la adversidad.

Karely Ruíz preocupa a sus fans con triste mensaje

“ No estoy en mi mejor momento, estoy pasando por cosas muy fuertes , pero soy una mujer que no se dejará caer por nada ni nadie”, se lee al inicio del comunicado de Karely Ruíz.

Lo que llama la atención es como la joven arremete contra las personas que según ella buscan hacerle “daño” y aseguró que se siente respalda por Dios en medio de las dificultades que traviesa. “ Así que para adelante, a darle, que a la gente que hace las cosas con intención de hacerte daño les va mal. Dios está conmigo ”.

Para finalizar el mensaje pidió a su público que no abandonen y que la sigan apoyando para continuar adelante. Además dejó entrever que ahora mismo no confía en nadie. “ Solo no me dejen caer, que ya a este paso no confío en mi propia sombra . Cuídense. Bendiciones”.

