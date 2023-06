Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no pudo evitar referirse a las últimas declaraciones que dio Ethel Pozo en su entrevista con Carlos Carlín, donde explicó por qué lloraba tanto en televisión nacional. Y es que frente a ello, la conductora se burló de la hija de Gisela Valcárcel y hasta la tildó de “manipuladora”.

“Le hacen memes todos los días porque la mujer, pasa una mosca y ella llora, es su manera de estar en televisión, y estamos hartos de ver eso. Tiene que tomarse el pelo ella sola, porque ya ni modo, así se ha etiquetado ella misma como la llorona de la tele ”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ señaló que, efectivamente, hay situaciones donde algunos temas sí tocan el corazón de algunos conductores, pero que Ethel Pozo “ya abusaba de ello y aburría”.

“Hay cosas en las que sí se te asoma una lágrima, se entrecorta la voz, pero ella llora por todo. ¿Por qué no lloras en tu casa? Porque cuando estás frente a una cámara de televisión debes aprender a manejar tus emociones, una especie de control”, agregó.

“El lloriqueo fácil aburre. No la soporto, sorry, no soporto a esas mujeres lloronas. Me parece una manipulación y a mi no me gustan las personas manipuladores”, finalizó diciendo la figura de ATV.

