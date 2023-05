La conductora Karla Tarazona habría creído en el amor una vez más y estaría saliendo con un empresario cuyas iniciales serían “G.M”. La madre de tres pequeños habría decidido rehacer su vida amorosa luego de su tormentosa separación de Rafael Fernández.

En una entrevista con Trome, la expareja de Christian Domínguez restó importancia a las críticas que recibe por su vida sentimental y confesó que no tiene nada de malo que se vuelva a ilusionar con un nuevo hombre.

¿Quién es el nuevo galán de Karla Tarazona?

“Mi corazón está tranquilo y disfrutando de mi vida sin hacerle daño a nadie. Que no les sorprenda si me ven con alguien, soy una mujer soltera y el día que muestre a alguien es porque estoy segura lo que pasa”, declaró para referido medio de comunicación.

Resaltó que ya aprendió la lección y no va a exponer al misterioso galán con el que estaría saliendo.

“Ya aprendí a no decir nada de mi vida amorosa. Si en algún momento me ven caminando o agarrada de la mano de alguien, no hay ningún problema. Estoy soltera y en algún momento encontraré el amor, pero mientras que no esté segura de algo... no pienso presentar a nadie. Lección aprendida”, dijo.

“Tengo varias personas que me hablan y conversan, pero aún no existe nadie especial en mi corazón. No tendría nada de malo, ya llevo más de medio año separada y con mis papeles del divorcio”, agregó.

Como se sabe, Karla Tarazona ha mantenido romances con varios personajes de la farándula. Ella estuvo casada con Leonard León, con quien tiene dos hijos. Luego inició un romance con Christian Domínguez, padre de su pequeño Valentino y en el 2020 se juró amor eterno con el empresario de los huevos, Rafael Fernández, de quien se divorció este año.

