Stephano, el hijo mayor de Leonard León, dedicó un emotivo mensaje a su madre Karla Tarazona , quien cumplió 40 años de edad el pasado 18 de mayo. El adolescente de 13 años de edad compartió un emotivo post donde pide ‘disculpas’ por la difícil etapa que atraviesa.

“Feliz cumpleaños, mamá. Gracias por apoyarme en las buenas y en las malas, desde niño tu has sido un gran apoyo para mi vida y nunca me olvidaré de eso” , se lee al inicio de su mensaje.

Como sabe, Stephano y su hermano Alessandro son hijos de Leonard León, a quien no frecuentan por los problemas legales con Karla Tarazona.

El primogénito de Karla Tarazona reconoció que la adolescencia es un proceso complicado, por lo que le agradeció la paciencia que le dan.

“Sé que soy inquieto pero hago todo lo que puedo para hacerte feliz. Nunca me olvidaré de las cosas que has hecho por mi, nunca dejaré de amarte, siempre serás mi super mamá. Yo sé que estás entendiendo en la etapa que estoy pasando y me estás apoyando en eso” , escribió.

Karla Tarazona responde a quienes la critican por tener hijos de diferente papá

La conductora Karla Tarazona se refirió a los cuestionamientos que recibe en redes sociales por tener hijos de diferentes padres. Como se sabe, además de los dos hijos con Leonard León, tiene un tercer hijo con Christian Domínguez.

“Son personas con doble moral, en especial, las mujeres que me dicen: “¿Cómo puedes tener hijos de distintos padres?”. A ellas les digo: “Porque yo no voy a estar al lado de alguien que me maltrata o humilla”. Seguro no tendré un enamorado más, seguro tendré más de 20, eso no me hace ni más ni menos”, señaló a El Popular.

