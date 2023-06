Yahaira Plasencia está en el ojo de la tormenta luego de que Nicole Akari la acusara públicamente de no pagarle por su trabajo y no devolverle costosos aretes de diamantes que le prestó para una fiesta. Sin embargo, la salsera prefirió no responder a los señalamientos de la maquilladora y centrarse en su trabajo. Por ese motivo, la cantante se presentó en el reality de competencia ‘Esto es Guerra’ para la gran final de la competencia ‘Baila conmigo’.

Durante la última edición de ‘EEG’ la cantante se lució con el mismo vestido que utilizó en los Premios Heat 2023 y interpretó una canción junto a Maricarmen Marín. Sin embargo, luego de su presentación Yahaira no esperaba vivir un sorpresivo momento por un pregunta personal que le hizo la conductora Johanna San Miguel.

¿Yahaira incómoda con pregunta de Johanna San Miguel?

Como se sabe, la madre de Yahaira sufrió una descompensación en una peluquería, luego de que se hicieran públicas las acusaciones de Nicole Akari contra la salsera. Por este motivo, la ex pareja de Jefferson Farfán vivió dramáticos momentos por la salud de su progenitora y en ese sentido, la conductora Johanna San Miguel no desperdició la oportunidad y le hizo una contundente pregunta que sorprendió a la salsera.

“ Yahaira te quiero hacer una pregunta, solamente quiero saber cómo está tu mamá, sé que estaba delicada. Como eres parte de la familia de Esto es Guerra queremos saber como está ”, expresó la líder de los ‘Guerreros’.

Yahaira Plasencia a pesar de su aparente sorpresa contestó de manera breve. “ Y a se encuentra mejor, quiero mandarle un saludo a mi mami y papi que son mi motor y motivo para seguir adelante ”, explicó.

Yahaira Plasencia responde a Johanna San Miguel

