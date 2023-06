La tarde de este 16 de junio de 2023, el cantante Luigui Carbajal visitó el set de “Mande quien mande” con motivo de ‘Día del Padre’. En esta ocasión, el integrante del recordado grupo ‘Skandalo’ estuvo acompañado de su hijo Gian Piero Carbajal, de quien se mostró muy orgulloso por sus logros profesionales.

El interprete de ‘Mi niña mujer’ no pudo contener las lágrimas al dedicarle unas hermosas palabras a su heredero, quien acaba de terminar su carrera de producción musical y tiene planes para estudiar en el extranjero.

¿Qué dijo Luigui Carbajal sobre su hijo Gian Piero?

“Me voy a poner a llorar. Me emociona, me alegra (…). Yo lo admiro porque tiene ganas, tiene empuje. Lo veo cómo estudia a diario, se levanta temprano para estudiar. Él estudia producción musical y me dice: ‘Yo quiero irme a estudiar a Estados Unidos, y tú tranquilo, porque voy a conseguir una beca’. Eso dice mucho de él como joven. A la edad que tiene es una persona muy madura”, dijo Luigui muy orgulloso.

“Le prometo que será el mejor productor musical del Perú y lo va a ser. Te amo” , sostuvo con la voz entrecortada. “Es muy bueno (…) Hay gente que ha visto el talento de él porque ha corregido algunos temas de productores muy conocidos. Entonces, que un joven corrija a un productor de mucha experiencia, dice mucho de su talento”, agregó.

¿Cuántos hijos tiene Luigui Carbajal?

Luigi Carbajal, de 41 años de edad, tiene dos hijos: Gian Piero (21) y Daleshka (22). El primero estudió la carrera de Producción Musical en el Instituto Superior Orson Welles. Mientras que la guapa joven está a punto de graduarse de la carrera de psicología en una prestigiosa universidad de Lima.

De acuerdo al cantante, sus descendientes mantienen una buena relación con su esposa Diana García, de 27 años de edad.

¿Cuándo se casaron Luigui Carbajal y su esposa Diana García?

Como se recuerda, Luigui Carbajal y Diana García se casaron la tarde del sábado 20 de mayo de 2023, en una romántica boda realizada en Cieneguilla. La pareja por fin se dio el sí después de una relación de más de 5 años.

