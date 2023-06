La salsera Yahaira Plasencia se presentó en el set de ‘Mande quien mande’ y habló sobre Nicole Akari, quien la acusó de no devolverle unos aretes de diamantes que le prestó hace un buen tiempo y de deberle una fuerte cantidad de dinero por su trabajo. La expupila de Sergio George le ofreció disculpas a la asesora de modas y aseguró que desea conversar con ella para aclarar la situación.

No obstante, reveló que este hecho ocurrió en el año 2021 y no recuerda si devolvió o no los mencionados accesorios. En ese momento, María Pía Copello aprovechó para darle un consejo.

¿Qué le dijo María Pía Copello a Yahaira Plasencia?

“El tema de unos aretes que es un préstamo, los usas y luego se lo devuelves. Tú debes tener en la memoria si se los devolviste o no”, le increpó la presentadora. “Lo de la plata, lo de los aretes se puede arreglar, se paga en cómodas cuotas mensuales” , agregó.

Asimismo, le recomendó a la salsera no pedir prestado accesorios de alto valor, pues si se pierden ella tendrá que asumir el costo. “Lo que me sorprendió fue el monto que dio Nicole, que son aretes carísimos, que son de diamantes”, dijo.

“Yo la verdad no pediría prestado. Si quieres un consejo, no pediría prestado porque mañana se pierde o me roban y uno tiene que asumirlo” , sentenció Copello.