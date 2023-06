El cantautor Gian Marco Zignago le dedicó un emotivo mensaje a su hija Nicole Zignago y a su novia Fernanda Piña en el mes del orgullo LGTBIQ+. Como se sabe, a finales del 2022, Nicole y su pareja cumplieron dos años de relación amorosa.

“Nicole y Fer... dos seres de luz que me enseñan todos los días lo que significa amar sin miedo. Bendito sea su amor siempre”, expresó el cantante este 12 de junio de 2023.

En un extenso post en su cuenta de Instagram, el interprete de ‘Se me olvido’ mostró todo su orgullo y admiración por su hija mayor y su nuera, la fotógrafa “Fer”.

¿Qué mensaje le dedicó Gian Marco a su hija Nicole?

“Orgulloso de ser del padre de Nicole, una mujer noble, honesta, sensible, justa y agradecido infinitamente que haya aparecido en su vida una luz hermosa como Fer, sincera, sensible, frontal y con una bondad que no tiene límites. Las amo, las respeto, las defiendo y aquí me tendrán todos los días de mi vida” , agregó.

Posteriormente, el artista peruano confesó que admira la libertad de su heredera y su pareja, quienes radican en México desde hace varios años.

“Las admiro por vivir en libertad , esa misma que deseo para todo aquel ser humano que tenga la vocación de amar con honestidad y sin hacerle daño a nadie, dijo.

Finalmente, aprovechó para aconsejar a los padres que no entienden la orientación sexual de sus hijos.

“A todos los padres que me están leyendo, no es tan difícil entender, porque el amor no se entiende... se vive, se siente... el amor es inherente a nosotros. El amor fortalece, empoderada, el amor educa. A todos los hijos que viven en silencio, no tengan miedo, hablen, digan lo que tengan que decir, busquen ayuda, encuentren claridad y atrévanse a no vivir en la mentira. No sigan cargando esa carga emocional que al final agota y enfermedad. Dios ama y cuida a todos. Celebro con todo el amor y el color del mundo a toda la comunidad LGBT en este mes tan importante”, finalizó.