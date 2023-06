Yahaira Plasencia ya no pudo callar más. La popular ‘Reina del totó' asistió al set de ‘Mande Quién Mande’ y fue acorralada por las preguntas de María Pía Copello sobre los 5 mil dólares que supuestamente le debe a Nicole Akari , así como por los aretes de diamante que no devolvió.

La salsera quiso esquivar los cuestionamientos diciendo que le gustaría sentarse con Nicole Akari “para solucionar el tema”.

Ante la insistencia de María Pía Copello, Yahaira tuvo que aceptar que la fashionista le prestó varios artículos en los últimos años.

“En algún momento Nicole me ha prestado varias cosas y yo recuerdo haberle devuelto todas. Yo no iba a tocar el tema, pero a raíz con lo que pasó con mi mamá ya me estaba preocupando, porque a mi en lo particular no me afecta. pero a mi familia sí”, dijo Plasencia.

Yahaira pide disculpas a Nicole Akari

En otro momento de la entrevista, Yahaira Plasencia pidió disculpas públicas a Nicole Akari por este incómodo momento:

“Creo que es importante sentarme con Nicole y arreglar el tema. Desde ya Nicole, si en algún momento has sentido algún desplante mío o cosas por el estilo, yo te pido disculpas desde aquí para solucionar el tema y estar tranquilas ambas”.

Copello le sugirió a la salsera no prestarse aretes o joyas de alto valor ya que tendría que asumir el costo en caso lo pierda.

“Yo ni siquiera sé si son de diamantes o no, yo la verdad no recuerdo, eso ha sido hace como 3 años, en el 2021″, sentenció la expareja de Jefferson Farfán.

