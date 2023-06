Ale Venturo se pronunció sobre su acercamiento con Rodrigo Cuba, padre de su segunda hija. La empresaria admitió que sí pasó la noche con el futbolista, tal como informó ‘Magaly TV La Firme, pero niega que se haya tratado de una reconciliación.

A través de varios mensajes de WhatsApp, la dueña de la ‘Nevera FIT’ aclaró cuál es su situación con el popular ‘Gato’.

“Pero yo no he vuelto. Que él esté arrepentido es otra cosa”, comentó, sin precisar si el jugador se ‘arrepiente’ por alguna infidelidad o por haberse retirado de la casa que compartían.

Sin embargó Venturo sí dejó abierta la posibilidad de que retome su romance con el hijo del exministro Jorge Cuba ‘Don Gato’.

“Si se queda a dormir ¿qué se supone? (...) ¿Y cuál es tu situación ahora, volviste con Rodrigo?”, le preguntó el reportero de ‘Magaly TV La Firme’, a lo que ella respondió: “Falta mucho pan por rebanar”.

“Solo te digo eso porque seguro mañana también sacas esta conversación. Pero es fácil sacar conclusiones de lo poco que ven o saben”, agregó la empresaria.

La periodista Magaly Medina se burló de la respuesta de Alexandra Venturo:

“O sea que el pan se esta rebanando igual ja, ja, ja, por lo menos (él) ya ha empezado a convencerla, es que si vas a pasar la noche con tu ex, quiere decir que algo están rebanando, algo se traen entre manos”.

Ale Venturo destruye a Gianella Rázuri

En la última edición de Magaly Tv La Firme, del pasado 14 de junio, se mostraron algunos pantallazos de las conversaciones entre un reportero de la ‘Urraca’ y Ale Venturo. La rubia aprovechó para mandarse con todo contra Gianella Rázuri.

La ex pareja de Rodrigo Cuba se burló de las declaraciones de Gianella Rázuri y no le cree que no haya tenido un amorío con el futbolista en su departamento. Además la tildó de lo “peor”. “ Mejor sal y di que subieron (al auto) a jugar monopolio o que le prestó el baño. Esa tipa es de lo peor, te juro ”.

TE PUEDE INTERESAR