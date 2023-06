Una nueva polémica comenzó entre Melissa Klug y Jefferson Farfán, luego que el hijo menor de ambos le diera un emotivo regalo por el ‘Día del Padre’ a la influencer. No es la primera vez que que la popular ‘blanca de Chucuito’ intenta demostrar que ella es padre y madre para sus dos hijos varones.

“Eres la mejor mamá/papá del mundo y te amo muchísimo”, se lee en el mensaje que escribió el pequeño Jeremy y que Melissa Klug mostró públicamente en sus redes sociales.

La reacción de la ‘chalaca’ ha generado todo tipo de críticas, sobre todo entre aquellos que defienden la paternidad de Jefferson Farfán.

Shirley Cherres , conocida ‘chimpunera’, usó su cuenta de Instagram para sacar cara por la ‘Foquita’ y arremeter contra Melissa Klug.

“Jefferson es un buen padre siempre ha estado al tanto de todas las necesidades que han tenido sus hijos, lamentablemente cuando los padres se separan y el padre trabaja en otro país para darles todo lo mejor es así” , escribió en un post de Instagram.

Shirley Cherres dispara contra Melissa Klug

Shirley Cherres también cuestionó el papel que ha tenido Melissa Klug en la crianza de sus dos hijos. Para la exporrista del Sport Boys, la influencer tiene una vida de lujos gracias al dinero de Jefferson Farfán.

“‘Mamá y papá' es cuando la madre los mantiene les da lo mejor, los cuida, etc., ¿Melisa les hubiera dado esa gran vida que ellos tienen? ¿Esos buenos colegios donde ellos estudian? ¿Los viajes? ¿Y toda la ropa de marca que ellos usan? No se puede quejar de que el padre esté ausente porque él ha trabajado todo una vida fuera de Perú para darles todo lo mejor a sus hijos. A Melissa no se le conoce ninguna empresa, ningún oficio, lo que más se le conoce son sus parejas” , criticó Cherres.

Finalmente, pidió a Melissa Klug no menospreciar la labor de Farfán “que de una u otra forma vela porque no les falte absolutamente nada”.

Shirley Cherres defiende a Jefferson Farfán

